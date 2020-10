Mobiliteitsfederatie Traxio wijst er op dat tijdens de traditionele salonperiode in januari, de autodealers dit keer alles in het werk zullen stellen om hun klanten optimaal te begeleiden bij de aankoop van een nieuwe wagen.

Het spreekt voor zich dat de afgelasting van het Autosalon 2021 voor onrust zorgt in de autosector. De eerste twee maanden van het jaar zijn namelijk traditioneel goed voor 25 tot 30 % van de jaarlijkse particuliere verkoop van nieuwe wagens in België. De aantrekkelijkheid van de autosector en het 'momentum' van het Autosalon moeten dus zo goed mogelijk behouden blijven in januari 2021, aldus mobiliteitsfederatie Traxio. Met de afgelasting van de Brussels Motor Show 2021 zullen de merkverdelers daarom klanten optimaal begeleiden bij de aankoop van een nieuwe wagen. Digitale communicatiemiddelen en een veilig onthaal in de showroom zijn daarbij essentieel.

"In de autogarages worden de hygiënemaatregelen uiterst strikt opgevolgd : klanten kunnen dus in alle veiligheid terecht in de showroom. Ondertussen heeft de coronacrisis al aangetoond dat consumenten zich bijzonder goed online voorbereiden en dat ze minder van de ene garage naar de andere gaan voor hun aankoop," zegt Filip Rylant, woordvoerder van Traxio. "Ook de dealers zelf hebben een versnelling hoger geschakeld door aantrekkelijke websites te ontwikkelen en in te zetten op een optimale opvolging per telefoon, per mail of per videoconference. De coronacrisis heeft dit grotendeels digitale voortraject enorm versneld."

Traxio verwacht dat de verschillende automerken hun traditionele salonvoorwaarden zullen aanhouden tijdens het begin van het jaar. Dit is overigens ook broodnodig: door de coronacrisis zullen er in 2020 naar schatting 20 % minder nieuwe wagens worden ingeschreven en een goede start van 2021 is absoluut noodzakelijk voor de sector. (Belga)

