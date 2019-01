Salon van Detroit toont andermaal zwaargewichten

Toegegeven, in Detroit zijn ook enkele elektrisch aangedreven conceptwagens te zien om een goede beurt te maken in de media, maar om het grote publiek voor zich te winnen is er vooral zwaar geschut. En dat is op zich ook niet verwonderlijk, want Detroit is nog steeds de bakermat van de passie voor Amerikaanse auto's. Bij de modellen die met grote trom worden aangekondigd, zien we bijvoorbeeld de nieuwe Ford Mustang Shelby GT500 GT (modeljaar 2020), waarvan de 5,2 liter grote V8 met supercharger meer dan 700 pk levert. Bij de pick-ups wordt de RAM Heavy Duty de te kloppen versie. Zijn nieuwe 6 cilinder 6.7 "Cummins"-diesel ontwikkelt 400 pk en meer dan 1.300 Nm, genoeg om tot 15 ton te slepen en 3,5 ton te torsen.

Ook Aziatische merken laten zich niet onbetuigd en dat merk je bijvoorbeeld aan de nieuwe Toyota Supra (335 pk), maar ook de Lexus toont er de RC F (5.0 V8 - 464 pk) en Subaru onthult de STI S209, waarvan de 2.5 liter boxermotor 341 pk ontwikkelt. De nieuwe Kia Telluride - die eerder in Los Angeles te zien was - is het grootste model dat Kia tot op heden heeft gebouwd. Het model biedt plaats aan maximaal acht inzittenden en wordt aangedreven door een 3.8 liter V6-motor van 291 pk. Deze Telluride werd specifiek voor de VS ontworpen en zal niet in Europa worden aangeboden.(Belga)