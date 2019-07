De Saab 9-3 krijgt een tweede leven als elektrische wagen. Maar dan wel onder het label van de Chinese constructeur NEVS.

Saab ging een tiental jaar geleden ter ziele en het iconische Zweedse merk kwam daarop in handen van het Chinese NEVS dat ambitieuze plannen koesterde. En ziehier: de bekende 9-3 herrijst nu uit zijn as in Azië. NEVS gebruikte de basis van dit model namelijk voor de ontwikkeling van een nieuwe elektrisch aangedreven berline die dit jaar in productie zal gaan.

Deze 'nieuwe' NEVS 9-3 kreeg een licht aangepast design, heeft een 45 kWh batterij, een rijbereik van ongeveer 350 kilometer, een begrensde topsnelheid van 140 km/u en sprint vlot van 0 tot 100 km/u in 5,5 seconden. De wagen wordt in de Tianjin-fabriek geproduceerd en zal in China 170.000 yuan kosten, wat overeenkomt met ongeveer 21.500 euro. Voorlopig zal NEVS de 9-3 enkel in eigen land leveren. Maar de participatie van Evergrande zou naast de ontwikkeling van andere elektrische modellen natuurlijk ook kunnen leiden tot een internationalisering van de activiteiten van NEVS op middellange termijn. (Belga)