Na Toyota komt ook Lexus met een gamma volledig elektrisch aangedreven modellen. De eerste in de rij is de RZ 450e, een ruim bemeten SUV groter dan de NX en toch compacter dan de RX.

Deze SUV staat op een platform dat specifiek werd ontworpen voor batterijvoertuigen waarbij de batterijen in de vloer van het voertuig zitten. De RZ zal beschikken over vierwielaandrijving via een elektromotor op de vooras en eentje dat de achteras bedient. Beide motoren leveren een systeemvermogen van een forse 313 pk en puren hun energie uit een lithium-ion batterij met een capaciteit van 71,4 kWh die zou moeten volstaan voor een actieradius van minimum 400 km, gemeten volgens de WLTP-meetmethode.

De RZ 450 komt ook met een innovatieve besturing drive by wire waarbij er geen fysieke verbinding meer is tussen het stuur en de voorwielen. Dit gaat elektronisch en de bestuurder heeft een erg compact stuurtje dat uit de cockpit van een vliegtuig lijkt geplukt. Omdat alles elektronisch verloopt moet de bestuurder slechts een zeer kleine stuuruitslag maken om de wagen te besturen. Afhankelijk van de snelheid en de rijsituatie (die onder meer op de kaartdata van het GPS-systeem is gebaseerd) past het systeem de wieluitslag automatisch aan.

Deze eerste zuiver elektrisch aangedreven Lexus zou nog voor eind 2022 op de markt komen. In een volgende fase gaat Lexus een sportieve EV en een elektrisch sedanmodel lanceren.

