Ruf is een Duitse tuner die Porsches stevig onder handen neemt, met vaak heel spectaculaire creaties als resultaat. Ook het nieuwe Rodeo Concept is een regelrechte blikvanger.

Deze avontuurlijke Ruf Rodeo Concept deelt de technische basis met de SCR 2018, die de looks heeft van een Porsche 911 Type 964 maar eigenlijk volledig door de tuner zelf werd ontwikkeld. Het koetswerk rust namelijk op een monocoque structuur, die beide uit koolstofvezel werden opgetrokken. Ook de aandrijflijn werd overgenomen van de SCR, maar dit keer wordt het vermogen niet naar alle vier de wielen, maar enkel naar de achterwielen gestuurd. Officiële cijfers werden niet meegedeeld, maar zal de Rodeo op zijn beurt gebruik maken van de 510 pk sterke 4,0 liter zescilinder boxermotor.

Het onderscheid tussen de SCR en de Rodeo schuilt vooral in de uitdossing van deze laatste, die vernoemd werd naar het bekende Rodeo Drive Concours d'Elegance, dat jaarlijks in Bevery Hills plaatsvindt. Deze avontuurlijke Ruf Porsche staat hoger in de veren, is geschoeid op terreinbanden en voorzien van een bullbar met een touw er omheen en extra verlichting vooraan, een schop op de achterklep en een dakrek om extra bagage mee te zeulen.(Belga)

