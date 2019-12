Een Zweedse klant van Rolls-Royce wilde een Phantom met een uniek interieur, maar ook en vooral erg poëtisch. In de serie "Anything is possible at Christmas" vertelt Rolls-Royce het verhaal van een klant die recente een Phantom kocht en een voorliefde voor bloemen heeft.

De onvoorwaardelijke passie voor mooie bloemblaadjes zette hem ertoe aan om zijn Phantom te bestellen met als thema de Phantom-roos. Dat is een bijzondere soort die alleen in de rozentuin van Goodwood wordt geteeld. Het werd een huzarenklus en de vormgeving is geïnspireerd op de exemplaren die in de tuinen zijn gevonden. Het patroon is bijna overal in het interieur gereproduceerd via borduurwerk met meer dan één miljoen kruissteken.

De optionele ledlichtjes in de dakhemel voegen enige poëzie toe aan het geheel. Ook zijn vrouw en twee van zijn vier kinderen - die vernoemd zijn naar bloemen - zijn opgetogen oer het resultaat. Met deze anekdote willen de managers van de 'bespoke'-afdeling bij Rolls-Royce aangeven dat ze in staat zijn om in te spelen op alle wensen van de klanten, want de mogelijkheden van de ambachtslui van de fabriek zijn quasi onbeperkt.

Het spreekt voor zich dat dit soort maatwerk een prijskaartje heeft dat Rolls-Royce in dit geval liever voor zich houdt. Of je het nu mooi vindt of niet, het resultaat valt in ieder geval op.(Belga)