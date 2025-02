Romance tussen Honda en Nissan gedaan

De romance tussen Honda en Nissan – tot voor enkele weken een droom voor beide constructeurs – is afgesprongen.

De afgelopen maanden leken de twee Japanse constructeurs naar elkaar toe te groeien. Ze zouden toekomstige R&D-kosten voor een doorgedreven elektrificatie kunnen delen en spreiden. De gesprekken leken in een eerste fase erg beloftevol en constructief. Maar de samenwerking komt dus niet verder dan de intentieverklaring die beide partijen eind 2024 tekenden.

Bij Nissan wrong het dat Honda meer dan aanvankelijk bedoeld, de lead zou nemen in de samenwerking. Voor Honda moest Nissan een soort dochteronderneming worden. Honda voelde zich sterk omdat Nissan in zwaar weer zit. Er staan daar ruim 9.000 banen op de tocht en het merk zou tegen einde van het jaar een forse kapitaalinjectie nodig hebben. Maar Nissan zag een ondergeschikte rol niet zitten en gelooft in een eigen herstelplan, mogelijk gesteund door partner Renault.

Nissan was bij de lancering van de elektrische Leaf één van de pioniers op vlak van elektromobiliteit. De constructeur kon deze rol – door de komst van veel concurrentie – niet bestendigen. Het merk kampt vandaag met een gebrek aan betaalbare wagens, zowel met fossiele als elektrische aandrijving. Honda is op de Belgische markt geen grote speler maar heeft flink wat nieuwe hybride en elektrische technologie in huis. Honda bezit bovendien ervaring met het opzetten van synergiën met andere constructeurs. Op de motormarkt heeft Honda samen met andere Japanse fabrikanten een intelligent systeem opgezet met universele, uitneembare batterijen vooral voor (maxi)scooters.