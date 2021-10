Ook de prestigemerken gaan aan de stekker. Binnen twee jaar lanceert Rolls-Royce de 100 procent elektrische Spectre en tegen 2030 wil de constructeur nog enkel elektrische wagens verkopen.

Rolls-Royce zet zijn elektrificatie bijzonder spectaculair in met deze extravagant gedecoreerde Spectre. Deze wagen met een coupélijn lijkt sterk op de Wraith maar volgens de constructeur gaat het om een compleet nieuw model dat op een eigen platform staat.

Het voertuig is geen studiemodel of een prototype om wat nieuwe technologie in de kijker te zetten, maar een preproductiemodel van de finale versie die eind 2023 op de markt zal komen.

De Rolls-Royce Spectre komt eind 2023 op de markt. © GF

Denk dus al die opzichtige bestickering weg en je ziet hier al de elektrische en emissieloze opvolger van de Wraith staan. Alhoewel Rolls-Royce tot vandaag de elektrificatie volledig negeerde, komt er nu een volledige ommekeer omdat het Britse prestigemerk tegen 2030 nog enkel volledig elektrische wagens wil aanbieden.

De constructeur experimenteerde eerder wel met elektrische studiemodellen zoals de 102 EX en 103 EX, maar de Spectre wordt de eerste échte volledig elektrische Rolls-Royce en zeker niet de laatste. Technische specificaties, prestaties, rijbereik of de prijs van deze elektrische Rolls-Royce zijn nog niet bekend.

Rolls-Royce zet zijn elektrificatie bijzonder spectaculair in met deze extravagant gedecoreerde Spectre. Deze wagen met een coupélijn lijkt sterk op de Wraith maar volgens de constructeur gaat het om een compleet nieuw model dat op een eigen platform staat. Het voertuig is geen studiemodel of een prototype om wat nieuwe technologie in de kijker te zetten, maar een preproductiemodel van de finale versie die eind 2023 op de markt zal komen.Denk dus al die opzichtige bestickering weg en je ziet hier al de elektrische en emissieloze opvolger van de Wraith staan. Alhoewel Rolls-Royce tot vandaag de elektrificatie volledig negeerde, komt er nu een volledige ommekeer omdat het Britse prestigemerk tegen 2030 nog enkel volledig elektrische wagens wil aanbieden. De constructeur experimenteerde eerder wel met elektrische studiemodellen zoals de 102 EX en 103 EX, maar de Spectre wordt de eerste échte volledig elektrische Rolls-Royce en zeker niet de laatste. Technische specificaties, prestaties, rijbereik of de prijs van deze elektrische Rolls-Royce zijn nog niet bekend.