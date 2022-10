Rolls-Royce onthult elektrische Spectre

Eind volgend jaar komt de langverwachte 100 % elektrische Rolls-Royce Spectre. Die wordt bijzonder gestroomlijnd, is zeer snel, biedt een rijbereik van meer dan 500 km en kost zo’n half miljoen euro.

Ook de Rolls-Royces gaan weldra aan de stekker, daar is geen ontkomen meer aan. In het najaar wordt het eerste 100 % elektrische model van het Engelse luxemerk gelanceerd en dat springt zoals verwacht meteen in de kijker. Rolls-Royce teaset al lang met gecamoufleerde beelden en summiere informatie over de Spectre. Intussen is deze coupé die plaats biedt aan vier personen, onthuld en zijn ook de belangrijkste kenmerken bekend.

De Spectre kreeg een bijzonder gestroomlijnd koetswerk.

Voldoende rijbereik

Opvallend is dat het 5,5 meter lange koetswerk met zogenaamde suicide doors (die achteraan omgekeerd opengaan) bijzonder gestroomlijnd is, zoals blijkt uit de zeer lage luchtweerstandcoëfficiënt van 0,25. Een eigenschap die goed van pas komt om het verbruik te drukken en makkelijker een hoge topsnelheid te bereiken.

Het is nog even wachten op de gehomologeerde cijfers, maar de elektrische aandrijving van de Spectre zou 585 pk en 900 Nm produceren, waarmee de sprint van 0 naar 100 km/u in 4,4 seconden lukt. Wel is het nog niet duidelijk hoeveel elektromotoren hierbij gebruikt worden. Ook over de topsnelheid is nog niets gelost. Net als over de batterijcapaciteit, al werd daarvan al gemeld dat een rijbereik van zo’n 520 km mogelijk moet zijn.

Dat is een aanzienlijke rijbereik dat een grote accu laat vermoeden. Een veronderstelling die wordt bevestigd door het hoge gewicht van de Spectre die bijna 3 ton op de weegschaal zou zetten. Desondanks belooft Rolls-Royce een zeer dynamisch en comfortabel rijgedrag, dankzij onder meer de ingenieuze door camera’s aangestuurde Planar-ophanging, die gebruik maakt van een luchtvering, een adaptieve demping en actieve stabilisatorstangen.

Een vrij klassiek design aan boord met moderne digitale schermen.

Sterrenhemel aan boord

In het interieur valt het typische klassieke design van het merk op waarin ook digitale schermen voor het dashboard en het infotainmentsysteem hun plaats kregen en voor een moderne toets zorgen. Verder werd de Starlight-technologie, die het dak in een sterrenhemel omtovert, verder uitgebreid naar de deurpanelen om de droomrit in de Rolls-Royce Spectre compleet te maken.

Dan rest er nog één detail: de prijs. Hier is enkel bekend dat die rond het half miljoen euro zal schommelen. Het exacte bedrag volgt tegen de lancering.