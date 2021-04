Hoewel de autosector wereldwijd gebukt gaat onder tanende verkoop omwille van de Covid-19 pandemie, laat luxemerk Rolls-Royce uitstekende resultaten optekenen.

Gedurende het eerste kwartaal van 2021 verkocht Rolls-Royce 62% meer auto's dan in dezelfde periode een jaar eerder (en die was grotendeels pre-corona). De luxeconstructeur doet het bovendien beter dan in 2019 (ook een recordperiode) en de actuele cijfers tonen het beste verkoopresultaat in de 116-jarige geschiedenis van het merk. De vraag naar luxelimousines steeg vooral in China, de VS en Azië en daar doen de nieuwe Ghost en de Cullinan (SUV) het uitstekend. De mooie resultaten zijn overigens geen momentopname, want het orderboekje is nog tot midden 2021 goedgevuld. Tussen 1 januari en 31 maart 2021 mocht Rolls-Royce maar liefst 1.380 voertuigen leveren en het valt ook op dat steeds meer klanten kiezen voor het maatwerk van de Bespoke-afdeling. Vooral de bijzondere en gelimiteerde versies van de Phantom vinden gretig afnemers. Volgens de constructeur is dit te danken aan de manier waarop de wensen van de veeleisende klanten worden ingewilligd.