De kleinste Rolls-Royce die in 2010 op de markt kwam zal binnenkort de fakkel doorgeven aan een nieuwe generatie die nog aangenamer en veiliger belooft te rijden.

De Ghost is een Rolls-Royce waarmee de eigenaars bij voorkeur zelf rijden. Hij is immers 40 cm korter dan een Phantom zodat je geen chauffeur nodig hebt om ervan te genieten. Na doorgedreven onderzoek om de lancering van de opvolger voor te bereiden, blijkt dat klanten nog meer veelzijdigheid en gebruiksgemak willen.

Daarom zal het nieuwe platform extra's bieden zoals vierwielaandrijving, achterwielbesturing, wat de wagen wendbaarder zal maken in een stedelijke omgeving. Een andere noviteit is het Planar systeem dat de vering nog comfortabeler zal maken door gebruik te maken van nieuwe componenten. De Ghost zal ook worden uitgerust met camera's die de weg 'lezen' om de auto voor te bereiden op oneffenheden in het wegdek. Tot slot worden de sensoren en de camera's aan het GPS-systeem gelinkt zodat de wagen kan anticiperen op een heuvel of een bocht. Al deze elementen zijn gericht op het verfijnen van het legendarische rijcomfort van de Rolls-Royce.

Onder de motorkap wordt traditioneel een V12-motor voorzien, maar mogelijk volgt er ook een hybride versie met de nieuwe 6-cilinder motor in combinatie met een elektromotor zoals in de BMW 745 e. Meer details volgen later dit jaar.(Belga)

