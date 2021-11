Rolls-Royce geeft zijn instapmodel weer een Black Badge-behandeling. Dat levert een coole zwarte look op en wat meer vermogen plus een sportievere afstelling om ook sterkere prestaties neer te zetten.

De Black Badge-versies duiken al enige jaren op en geven het zeer klassieke Rolls-Royce-gamma een verrassende trendy en jeugdige uitstraling. Rolls richt zich daarmee duidelijk op een nieuw publiek dat het kapitaal heeft om zo'n wagen te kopen, maar misschien niet zo hoog oploopt met de traditionele merkwaarden. Het resultaat mag er zijn, want zo zet het Britse prestigemerk zich op een totaal andere en wellicht meer toekomstgerichte manier in de markt van exclusieve wagens.

De Ghost wordt een intrigerende zwarte verschijning. © GF

Speciaal procédé

Zoals de naam al laat vermoeden is de Black Badge-versie van de Ghost voornamelijk... zwart. Wel benadrukt men bij Rolls-Royce dat de berline niet zomaar even met een zwart laagje werd overspoten. Neen, er werden verschillende specifieke procedés, tinten en samenstellingen gebruikt om een bijzonder resultaat te bekomen. Ook binnenin komen de zwarte en donkere tinten terug en wordt bijvoorbeeld het houten inlegwerk van een laagje carbon voorzien.

Zwart domineert ook het interieur maar fantasietjes blijven mogelijk. © GF

Verder kreeg de Ghost ook meer pit dan de standaardversie. Het vermogen en het koppel van de V12 6,75 liter-motor stegen van 571 pk en 850 Nm naar 600 pk en 900 Nm, terwijl ook het gaspedaal, de transmissie en de vierwielsturing een dynamischere afstelling kregen. Aan al dat moois hangt natuurlijk ook een aangepast prijskaartje, maar daarover lost men bij Rolls-Royce als naar goede gewoonte niet veel.

Noteer gewoon dat het 'instapmodel' Ghost ongeveer 315.000 euro kost, zonder extra snufjes of personalisering. De Rolls-Royce Ghost Black Badge is geen spek voor ieders bek, maar dat is ook geen verrassing.

