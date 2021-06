De speciale reeks Wraith en Dawn 'Landspeed Collection' brengt een eerbetoon aan de Britse ingenieur George Eyston die in 1938 een snelheidsrecord vestigde met de Thunderbolt, aangedreven door twee Rolls-Royce V12 vliegtuigmotoren.

Op de zoutvlakte van Bonneville reed George Eyston maar liefst 357,497 mijl of 575 kilometer per uur, wat hem toen een nieuw wereldrecord opleverde. Een geweldige prestatie die Rolls-Royce ertoe aanzette de Brit nog eens in de bloemetjes te zetten met een speciale reeks van zowel de Wraith als de Dawn, waarvan respectievelijk 35 en 25 exemplaren in de 'Landspeed Collection' uitvoering gebouwd worden. De prijzen werden niet bekendgemaakt maar die zullen wellicht even exclusief als de aankleding zijn. Alle exemplaren zouden trouwens al een koper hebben gevonden.

De Rolls-Royce Dawn Landspeed Collection. © GF

Beide modellen krijgen een tweekleurige laklaag met een combinatie van Bonneville Blue en Black Diamond Metallic. Plus gele inzetstukken in de voorbumper die net als andere accenten verwijzen naar de Thunderbolt en het record.

Zo is de sterrenhemel van de Wraith een weergave van de sterren op de dag van het record. Een zwarte lijn op het stuurwiel en de bestuurderszetel verwijst naar de zwarte streep die Eyston als referentie op de witte zoutvlakte liet aanbrengen. En het analoge klokje is een verwijzing naar het instrumentarium van de Thunderbolt en geeft de exacte recordsnelheid aan.

