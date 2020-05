Sir Henry Royce zei ooit: "Perfectie zit in kleine dingen, maar perfectie is allerminst klein." In die zin biedt Rolls-Royce een miniatuurversie van de Cullinan SUV aan zijn klanten die tot in de perfectie en waarheidsgetrouw werd verkleind.

Rolls-Royce Motor Cars heeft besloten om deze replica te maken op schaal 1:8. Het is een ideaal expositiemodel en het past in een vitrinekast 1 meter zodat liefhebbers deze Rolls zelfs in de woonkamer van een hobbyist of in een kantoor kunnen opstellen. Alles wordt waarheidsgetrouw verkleind en klanten kunnen de replica 'bespoke' bestellen, net zoals hun grote Cullinan. Elke miniatuur Cullinan wordt individueel en minutieus volgens de specificaties van de klant vervaardigd en wordt opgebouwd met ruim 1.000 onderdelen. De assemblage kan tot 450 uur duren en dat is meer dan de helft van de tijd die nodig is om een echte Cullinan te bouwen. De replica wordt met de hand geschilderd en gepolijst op basis van de kleurenkaart van het merk. Klanten kunnen kiezen uit ongeveer 40.000 standaardkleuren, maar er elk kleurstaal is mogelijk. De buitenverlichting wordt via een afstandsbediening ingeschakeld. Onder de motorkap zit de 6,75 liter grote V12 bi-turbomotor (tenminste zo ziet hij eruit, want hij draait niet echt). De deuren gaan open zodat men het interieur - dat is ontworpen en uitgevoerd met de originele materialen - kan bewonderen. Het vakmanschap en zin voor detail is ook hier alom aanwezig. Zowel het leer en als het borduurwerk op de hoofdsteunen, de houtafwerking, de stiknaden van de stoelen getuigen van perfectie. Klanten kunnen ook de 'bespoke'-creaties van hun eigen hun voertuig met een verbazingwekkende precisie laten nabootsen voor een miniatuur. De prijs is uiteraard navenant, al worden daar geen details over vrijgegeven¿ (Belga)

