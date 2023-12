Roetfilter moet sneller hersteld worden

Bij een meting boven de grenswaarde kreeg je tot 1 december 2023 een jaar de tijd om een defecte roetfilter te herstellen. Sinds 1 december is die periode weer ingekort tot 3 maanden.

Sinds 1 juli 2022 wordt de zogenaamde deeltjestellertest ingezet bij de technische keuring van dieselwagens in België. Deze test heeft als doel roetfilterfraude tegen te gaan en de luchtkwaliteit te verbeteren door de uitstoot van fijnstof te verminderen. Bij een meting van de grenswaarde van meer dan 1 miljoen fijnstofdeeltjes per cm³, kreeg je een rood keuringsbewijs met een geldigheidsduur van 15 dagen. Door leveringsproblemen bleek de voorziene 15 dagen echter ontoereikend om een nieuwe roetfilter te laten plaatsen en werd daarom de termijn om het voertuig in orde te brengen eerst verlengd tot 3 maanden en later zelfs tot 1 jaar.

Maar vanaf 1 december 2023 wordt de periode om de herstelling uit te voeren weer ingekort en krijg je een groen keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van 3 maanden. Als het voertuig na drie herkeuringen nog niet door de deeltjestellertest raakt, krijg je een rood keuringsbewijs ‘Verboden tot het verkeer’. Het voertuig mag dan enkel nog op de weg om de kortste afstand tussen keuringscentrum en woonplaats of hersteller af te leggen.

Buitensporig

‘Ik denk dat iedereen inziet dat we de nodige inspanningen moeten leveren om buitensporige vervuiling zo snel mogelijk aan te pakken’, motiveerde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters deze maatregel. ‘Vorig jaar publiceerde het Europees milieuagentschap een veelzeggend rapport, waaruit bleek dat blootstelling aan fijnstof in 2020 minstens 238.000 voortijdige overlijdens in Europa veroorzaakte. Specifiek voor België gaat het om 3.900 voortijdige overlijdens. Luchtvervuiling is daarmee het milieuprobleem met de grootste impact op onze gezondheid.’

Een stelling die Filip Rylant van sectorfederatie Traxio bijtreedt: ‘Een logische volgende stap met het oog op uitstootreductie is dat het volledige verbrandingssysteem van alle wagens op regelmatige tijdstippen grondig geanalyseerd wordt en dat de resultaten in een ‘gezondheidsbulletin’ worden opgenomen. Idealiter worden die resultaten dan geregistreerd in de Car-Pass van de wagen. Op basis van de analyse kan dan een doelgerichte reiniging of herstelling worden uitgevoerd. Dit zou de deur kunnen openen voor het toelaten van ‘gereinigde’ voertuigen in lage-emissiezones.’