De Britse tuner RML ontwikkelde zijn eerste eigen sportwagen: de RML Short Wheelbase die overduidelijk inspiratie vond bij de Ferrari 250 GT SWB.

RML benadrukt dat zijn SWB geen restomod is van de bekende Ferrari 250 GT SWB maar een eigen interpretatie van deze Italiaanse klassieker met gebruik van moderne technologie. Dit ruikt een beetje naar plagiaat, maar het resultaat is zeer mooi. De lijnen van de Italiaanse coupé zijn nog heel herkenbaar, maar elementen zoals de lichtblokken, de grotere wielen of het ontbreken van bumpers zorgen voor een eigen toets.

Op technisch vlak is de RML toch meer Ferrari dan je zou vermoeden, want als basis werd het chassis en de aandrijving van de 550 Maranello gebruikt. Dit model had de goede proporties wat de opbouw meteen eenvoudiger maakte.

Onder het koetswerk schuilt dus een vrij recente 5,5 liter V12 die zo'n 485 pk en 568 Nm produceert en die power naar de achterwielen leidt via een manuele zesbak. Daarmee moet een spurt van 0 tot 100 km/u in 4,1 seconden lukken en ligt de topsnelheid op bijna 300 km/u volgens RML. Indrukwekkende prestaties die gepaard met een hoog comfortniveau, net zoals bij de originele wagen.

Een moderne interpretatie van de 250 GT SWB © GF

RML wil 30 exemplaren van de SWB bouwen. Als alles volgens plan verloopt zullen begin 2022 de eerste wagens geleverd worden. Over de prijs is nog niet gesproken. Volgens RML omdat de aankleding volgens de wensen van de koper gebeurt en daardoor moeilijk in te schatten is. Reken echter maar op een stevig bedrag.

