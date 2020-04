Met het mooie lenteweer en de lage benzineprijzen is de verleiding groot om een ritje met een oldtimer te maken of er de boodschappen mee te doen. Dit is echter verboden, meldt de Belgische Federatie van Oude Voertuigen (BFOV).

De BFOV benadrukt dat momenteel de voornaamste aandacht moet uitgaan naar onze gezondheid en dat daarom op vraag van de overheid onze verplaatsingen en sociale contacten zoveel mogelijk beperkt moeten worden. Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan, om zich naar het werk te begeven (als telewerken onmogelijk is), voor professionele redenen of om boodschappen te doen en naar de apotheker of de bank te gaan. Ook de hulp aan kwetsbare personen blijft mogelijk. Daarnaast mag men zich buitenshuis begeven om een luchtje te scheppen of alleen sport te beoefenen, rekening houdend met de beperkingen van social distancing.

De noodzakelijke verplaatsingen mogen te voet, per fiets of gemotoriseerd gebeuren. In die laatste categorie valt ook een oldtimer, maar hou er wel rekening mee dat een wagen met een O-plaat sowieso beperkingen heeft voor professionele verplaatsingen, die ook nu blijven gelden. Tegelijk blijft een rit met om het even welk voertuig - ook een oldtimer of een motor - zuiver voor het plezier verboden, omdat het geen noodzakelijke verplaatsing is. De politie controleert hierop regelmatig en schreef al boetes uit.(Belga)

