Rimac boekt wereldrecord achteruitrijden

De Rimac Nevera rijgt de snelheidsrecords aan elkaar. Zopas reed de elektrische sportwagen meer dan 275 km/u in zijn achteruit.

Elektrische auto’s hebben door hun directe aandrijving de eigenschap even snel achteruit als vooruit te kunnen rijden. Nu wordt in de praktijk de achterwaartse snelheid wel beperkt omwille van veiligheidsredenen, maar eigenlijk kan het ook in de R-stand razendsnel gaan.

Dat bracht de Kroatische constructeur Rimac op het idee om het wereldrecord achteruitrijden in een auto scherper te stellen met de elektrische Nevera. Het vorige record stond op naam van de Caterham 7 Fireblade waarin Daren Manning 165,08 km/u in de achteruitversnelling haalde.

Hoofd koel houden

Rimac-testrijder Goran Drndak kreeg de opdracht beter te doen in de Nevera. Op zich is deze klus eenvoudig: gewoon lijnrecht achteruit blijven rijden. Maar uiteraard kan elke afwijking van het traject leiden tot een hallucinante crash.

De moedige Drndak hield het hoofd echter koel, het stuur kaarsrecht en slaagde glansrijk in zijn missie. Hij verpulverde het bestaande record achteruitrijden met een snelheid van maar liefst 275,74 km/u. “Toch best beangstigend als je de weg ziet voorbijsuizen in de andere richting dan je normaal gewend bent. Zo weinig mogelijk sturen was hier de boodschap, maar eigenlijk verliep alles perfect”, verklaarde de nieuwe recordhouder na zijn snelle rit achteruit in de Rimac Nevera die hem een vermelding bij Guiness opleverde.