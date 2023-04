Rijbewijs bromfiets kan straks met fiets

Voor een speedpedelec heb je minimum een (bromfiets-)rijbewijs AM nodig. Tot nu moet je dat examen met een bromfiets klasse B (tot 45 km/u) afleggen. Maar vanaf de herfst zou dit ook met een snelle elektrische fiets kunnen.

Speedpedelecs zijn in opmars want pendelaars zwichten meer en meer voor de hogere snelheid (trapondersteuning tot 45 km/u) waardoor een grotere woon-werkafstand vlot haalbaar wordt. Ook de fietsvergoedingen zijn een factor voor het succes van de gemotoriseerde tweewieler. Vlaams Minister voor Mobiliteit Lydia Peeters heeft evenwel ook oog voor het stijgende aantal ongevallen met dit type fietsen. Daarom is het verdedigbaar dat het praktijkexamen ook met het voertuig gebeurt waarmee de bestuurder gaat rijden.

Fietsexamen

Vandaag wordt het praktijkexamen voor een (bromfiets) rijbewijs AM altijd met een bromfiets afgelegd, hoewel een groeiend aantal bestuurders enkel van plan is om met een speedpedelec te rijden. Daarom is het zinvol dat zowel het opleidingstraject als het praktijkexamen zelf, meer is toegespitst op het beoogde vervoersmiddel. Bovendien is het logistiek complex dat de koper van een fiets ook nog eens een bromfiets moet kopen, huren of lenen met het oog op het (oefenen voor) het praktijkexamen.

Interessant om weten, is dat enkel nieuwe bestuurders met dit probleem worden geconfronteerd. Wie bijvoorbeeld al een autorijbewijs (B) of een motorrijbewijs (A) op zak heeft, mag uiteraard ook met een bromfiets en een speedpedelec op pad. Het aantal bestuurders dat een rijbewijs AM nodig heeft, zit echter in de lift want bij twintigers en dertigers is er minder animo voor een autorijbewijs omdat een vierwieler in de stad (waar die doelgroep in hoofdzaak woont) onpraktisch is. Bovendien overstijgt het autobudget steeds vaker de financiële draagkracht van deze doelgroep.

De nieuwe examenregeling die in de maak is, biedt ontegensprekelijk voordelen voor aspirant gebruikers van de speedpedelec, maar creëert mogelijk ook een ongewild neveneffect. Een zestienjarige die met een klassieke scooter wil rijden, zou op die manier zijn of haar examen (AM) met een elektrische fiets kunnen afleggen in plaats van met een scooter. Voor die jongeren is dat wellicht makkelijker omdat ze veel meer fietservaring hebben. Keerzijde van de medaille is dat ze mogelijk minder goed voorbereid met een scooter (die zwaarder is en complexer om te manipuleren) zullen rijden. Hopelijk houdt de nieuwe regelgeving hier rekening mee.