Revival van de benzinemotor?

Als we de car configurator van Stellantis mogen geloven, biedt Citroën andermaal verbrandingsmotoren aan voor de Berlingo ludospace. Een en ander wordt door de constructeur niet formeel aangekondigd of bevestigd, maar de website is helder en de mogelijke koerswijziging valt zeker te begrijpen.

Een mogelijke herintrede van de verbrandingsmotoren vergt geen noemenswaardige technische aanpassingen omdat deze personenwagenversie slechts een afgeleide versie is van de bestelwagentjes die wel degelijk met verbrandingsmotoren bestaan. Kortom, de keuze om de ene of de andere aandrijfvorm al dan niet op een bepaalde markt te commercialiseren is in hoofdzaak een marketingverhaal. Invoerders bepalen hun gamma (model, motorisatie, afwerkingsniveau) én de bijhorende prijzen van de aangeboden producten in functie van ‘wat de markt kan dragen’. Wat dat laatste betreft, heeft Citroën alle reden om een ludospace aan te bieden die voor een breder publiek toegankelijk is want de jongste verkoopcijfers ogen dramatisch voor het Franse merk. In de cijfers van november 2023 staat Citroën slechts op de 16de plaats, zo maar eventjes -52,59% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Ook over de eerste elf maanden van 2023 maakt Citroën geen al te goede beurt, want hier noteren we een krimp in het marktaandeel van -6,07%. Op zich lijkt dat niet onoverkomelijk, maar in een groeiende markt is dit wel een teken aan de wand. Vooral omdat Citroën het enige merk in de top 25 is dat het slechter doet dan in rampjaar 2022.

Concurrenten geven het voorbeeld

De comeback van de verbrandingsmotor is overigens een fenomeen dat we over de merken heen zien. De Jeep Avenger werd initieel ook exclusief met een elektroaandrijving geleverd, maar ook daar zien we inmiddels – net als in tal van andere landen – een aanbod op benzine. Ook andere notoire EV-merken buiten de Stellantis-groep laten zich niet onbetuigd. Het Anglo-Chinese MG levert inmiddels ook diverse modellen met een klassieke benzinemotor, modellen die aanvankelijk enkel met (semi-)elektrische aandrijvingen werden gelanceerd.