De Franse constructeur Renault lanceert een interessant compact bestelwagentje, want het is een variant van zijn kleine Zoe. Dit is een ideale tool voor koeriers en kleine zelfstandigen.

Het recept is eenvoudig: de achterbank werd opgeofferd om een bagageruimte van 1 kubieke meter te realiseren. Een scheidingsnet voorkomt dat bagage naar de passagiersruimte kan schuiven. De Zoe Van behoudt zijn klassieke achterdeuren zodat men gemakkelijk toegang heeft tot de laadruimte. De Zoe mag 387 kg lading torsen en wordt aangedreven door de 107 pk sterke elektromotor in combinatie met de grote batterij van 52 kWh. Gemeten volgens de WLTP-testmethode haalt hij een autonomie tot 394 km. Optioneel kan men kiezen voor een geïntegreerde lader die een capaciteit tot 50 kW verteert zodat men 80% batterijcapaciteit kan laden op amper 1u10 min. De standaard meegeleverde lader en kabel hebben 3 uur nodig voor een laadsessie aan openbare terminal van 22 kW. De batterij geniet een garantie van 8 jaar of 160.000 km. Voorlopig is het nog niet duidelijk of de Zoe Van ook in België zal worden aangeboden, omdat dit model voor het eerst werd onthuld voor de Engelse markt. Door de ecologische eisen die steden vandaag aan voertuigen stellen, zou deze auto interessant kunnen zijn voor vele professionele klanten in grote Europese steden. (Belga)

