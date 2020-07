Hoewel de autosector kreunt onder de tegenvallende verkoopresultaten als gevolge van de Covid-19 perikelen, kan Renault alsnog positieve resultaten naar voor schuiven voor de compacte elektrisch aangedreven Zoe.

In juni kon de Franse constructeur op de Europese markt een recordaantal Renaults Zoe inschrijven. Gedurende de maand mei was er een heropleving van de commerciële activiteiten en zelfs dan kon Renault voor de verkoop van de Zoe reeds een stijging van 56% optekenen in vergelijking met de lockdownmaand april. Juni werd een absoute recordmaand voor de kleine elektrische stadswagen, want er werden in totaal 11.158 Zoe's verkocht.

Met 7.050 exemplaren is Frankrijk afgetekend de belangrijkste afzetmarkt. Op de Belux-markt stijgt de verkoop ook opmerkelijk gedurende de voorbije maanden (+ 34% voor de eerste jaarhelft) en zelfs +50% voor de maand juni. Deze stijging is opvallend omdat er in ons land geen premies worden gegeven aan EV-kopers, in tal van andere Europese landen liggen de kaarten wat dat betreft anders.

De Zoe komt als een van de meer betaalbare elektrische modellen meestal in aanmerking voor een premie in de landen waar een dergelijk systeem bestaat. Renault heeft goede hoop dat het nieuwe E-TECH gamma met hybride en plug-in hybride modellen de verkoopcijfers in de nabije toekomst eveneens gunstig zal beïnvloeden.(Belga)

In juni kon de Franse constructeur op de Europese markt een recordaantal Renaults Zoe inschrijven. Gedurende de maand mei was er een heropleving van de commerciële activiteiten en zelfs dan kon Renault voor de verkoop van de Zoe reeds een stijging van 56% optekenen in vergelijking met de lockdownmaand april. Juni werd een absoute recordmaand voor de kleine elektrische stadswagen, want er werden in totaal 11.158 Zoe's verkocht.Met 7.050 exemplaren is Frankrijk afgetekend de belangrijkste afzetmarkt. Op de Belux-markt stijgt de verkoop ook opmerkelijk gedurende de voorbije maanden (+ 34% voor de eerste jaarhelft) en zelfs +50% voor de maand juni. Deze stijging is opvallend omdat er in ons land geen premies worden gegeven aan EV-kopers, in tal van andere Europese landen liggen de kaarten wat dat betreft anders.De Zoe komt als een van de meer betaalbare elektrische modellen meestal in aanmerking voor een premie in de landen waar een dergelijk systeem bestaat. Renault heeft goede hoop dat het nieuwe E-TECH gamma met hybride en plug-in hybride modellen de verkoopcijfers in de nabije toekomst eveneens gunstig zal beïnvloeden.(Belga)