Renault en de elektrische auto is een verhaal dat teruggaat tot 2013, het jaar waarin Renault - als eerste volumemerk - de volledig elektrisch aangedreven ZOE op de markt brengt.

Renault en de elektrische auto is een verhaal dat teruggaat tot 2013, het jaar waarin Renault - als eerste volumemerk - de volledig elektrisch aangedreven ZOE op de markt brengt. De Duitse merken geloven dan (nog) niet in een toekomst voor elektrisch autorijden. BMW vormt de spreekwoordelijke uitzondering op de regel en werkt al sinds 2007 in het grootste geheim aan een stadsauto op stroom die enkele maanden na de lancering van de ZOE zijn debuut zal maken. De BMW i3 zal echter niet het verhoopte commercieel succes opleveren, wegens te duur. Het vervolg van het verhaal is gekend: ZOE ontpopt zich tot een absolute bestseller én Renault wordt marktleider in Europa op het gebied van elektrische auto's. Sinds 2013 heeft Renault Group ruim 400.000 exemplaren verkocht van ZOE, Twingo E-Tech Electric, Kangoo E-Tech Electric en Master E-Tech Electric, 30.000 medewerkers raakten vertrouwd met de specifieke kenmerken van elektrische aandrijving. De knowhow en ervaring (10 miljard e-kilometers) die Renault via die weg opgebouwd heeft, vormen een wereld van verschil qua dienstverlening aan de klant. Dat is een niet onbelangrijk element/argument bij de keuze van een elektrische auto: elektrische aandrijving is inderdaad een vrij nieuwe technologie mét kinderziekten. De meeste autoconstructeurs hebben weinig of helemaal geen ervaring met het onderhoud en herstelling van elektrische voertuigen. In september vorig jaar was het dan zover: op de Internationale Auto Ausstelling (IAA) in München haalde de nieuwe Renault-topman Luca de Meo het doek van de Mégane E-Tech Electric. Het gaat om een compacte hatchback van 4,21 meter in het C-segment op het CMF EV-platform van de alliantie Renault - Nissan - Mitsubishi. Dat speciaal ontwikkeld EV-platform zal ook door de Nissan Ariya worden gebruikt die over enkele weken zijn debuut maakt en is volgens Renault 110 kilogram lichter dan het modulaire MEB-platform van Volkswagen. De nieuwkomer rolt van de band in het Noord-Franse Douai (Electricity) waar de Franse constructeur al zijn competenties op het gebied van elektrische aandrijving heeft samengebracht om jaarlijks zo'n 400.000 elektrische voertuigen te produceren. De Mégane E-Tech Electric bestaat voor 70 procent van zijn gewicht uit onderdelen die in Europa worden aangekocht. Enkel de batterij (LG) komt uit Zuid-Korea en is een lichtgewichtconstructie van 395 kilogram met een hoogte van amper 11 cm. De Renault-ingenieurs zijn er bovendien in geslaagd om alle mechanische componenten te groeperen in het voorste compartiment, inclusief de compacte synchrone elektromotor die geen gebruikmaakt van zeldzame metalen. Die constructie draagt bij aan het lage gewicht van 1.624 kilogram van de auto wat zich vertaalt in een agile rijgedrag én laag verbruik.In tegenstelling met bijvoorbeeld de VW ID.3 wordt de Mégane E-Tech Electric aangedreven op de voorwielen. Door het ontbreken van een transmisssietunnel en door de lange wielbasis van 2,70 meter beschikken de bestuurder en passagiers binnenin over een zee van ruimte en bedraagt het volume van de koffer 440 liter, wat verrassend veel is voor een auto van amper 4,21 meter. Onder de laadvloer van de koffer bevindt zich nog een opbergruimte van 32 liter voor de laadkabel. Eén punt van kritiek: de hoge kofferdrempel. De Mégane E-Tech Electric-klant kan kiezen tussen twee batterijcapaciteiten (40 en 60 kWh) en twee elektromotorvermogens (130 en 220 pk). In zijn krachtigste versie spurt de nieuwkomer van 0 naar 100 km/u in 7,4 seconden en beschikt die over een rijbereik van 470 kilometer (WLTP). In zijn basisversie bedraagt de autonomie 300 kilometer (WLTP). Een monofaselader van 7 kW is standaard, de optionele driefasige omvormer kan tot 22 kW aan en garandeert in optimale omstandigheden 300 kilometer autonomie na 30 minuten laadtijd. Binnenin springt het grote display in de vorm van een omgekeerde L in het oog. In feite gaat het om twee schermen: het horizontale gedeelte (12,3 duim) achter het stuurwiel verstrekt alle relevante rij-informatie terwijl op het verticale deel van het dashboard de gegevens van het multimediasysteem verschijnen. Dat laatste draait op Android Automotive en vormt een verlengstuk van je smartphone waarmee persoonlijke voorkeuren kunnen worden gedefinieerd die gekoppeld zijn aan je Google-of Apple-account. Het systeem is gemakkelijk te begrijpen en te bedienen, laat zich over-the-air updaten en functioneert veel beter dan het systeem dat de elektrische modellen van Seat, Skoda en VW aanbieden. Voor de Mégane E-Tech Electric gebruikt Renault kwaliteitsvolle en duurzame materialen en besteedt het veel aandacht aan de afwerking. Zowel de voorste als achterste zetels geven bovendien goede ondersteuning aan het lichaam. Dat geldt in bijzonder voor de bestuurderstoel die in alle richtingen verstelbaar is en een ideale zitpositie achter het stuur mogelijk maakt. Een eerste kennismaking met de Mégane E-Tech Electric in het hinterland van het Spaanse Malaga maakt een overtuigende indruk, de Renault-designers en ingenieurs hebben prima werk afgeleverd. De nieuwkomer, strak in het pak, is zonder meer een stilistisch kunstwerk op wielen, oogt dynamisch, rijdt sportief maar niet oncomfortabel en voelt goed aan. Het direct stuur komt goed van pas op het bochtige parcours in Andalusië en biedt de sportieve rijder de gelegenheid zijn rijkunst op de proef te stellen en tentoon te spreiden. Aan boord heerst een bijna hemelse stilte, daar zorgt een extra dikke schuimlaag tussen de batterij en het passagierscompartiment voor. Met de lancering van de Mégane E-Tech Electric verstevigt Renault zijn toonaangevende positie inzake elektrische aandrijving in Europa. Vergeleken met zijn directe concurrenten Nissan Leaf en VW ID.3 is de nieuwkomer duidelijk de betere van de drie, op zowat alle vlakken. Dat is goed nieuws voor de Franse constructeur die een paar moeilijke jaren achter de rug heeft maar opnieuw hoopvol in de toekomst kan blikken. Dat elektrisch autorijden niet voor iedereen is weggelegd, blijkt ook nu weer. De goedkoopste Mégane E-Tech Electric kost 35.200 euro en hij is daarmee 10.000 euro duurder dan de goedkoopste Mégane met verbrandingsmotor. Die is intussen aan zijn vierde generatie toe en blijft ook de volgende jaren een van de sterkhouders van de Franse constructeur.