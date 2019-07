Sinds zijn eerste F1-zege met een turbomotor ontwikkelde Renault de voorbije 40 jaar ook een lange reeks iconische productiemodellen aangedreven door een geblazen krachtbron. Dat was een verjaardagsfeestje waard.

Reeds in 1902 nam Louis Renault een patent op de techniek van turbolading op verbrandingsmotoren. Later zou dit concept eerst in de luchtvaart ontwikkeld worden. Maar alsnog zorgde Renault voor de doorbraak in de autosector door zijn Formule 1-wagens vanaf 1977 met een turbomotor uit te rusten. Op 1 juli laatstleden vierde de Franse constructeur trouwens de 40e verjaardag van zijn eerste F1-overwinning met een turbomotor. Later zou dit motortype ook succes kennen in de rallysport met de 11 Groep A, de Maxi 5 Turbo en de 20 Dakar.

Deze technologie zorgde niet alleen voor een revolutie in de autosport, maar ook in het gamma seriewagens van het Franse merk. Denk maar aan enkele iconische modellen, zoals de sportieve Maxi 5 Turbo of de Alpines, en de Renault 5 GT Turbo, de Renault 9, 11 en Fuego of de 21 Turbo die verbazende prestaties neerzetten. Daarnaast waren er ook snelle berlines zoals de 25 V6 Turbo of Safrane Biturbo. Renault had eveneens een sterke invloed op zijn concurrenten die opmerkten dat de turbotechnologie heel wat voordelen bood op vlak vermogen, koppel en efficiëntie. Het bewijs daarvan is dat er vandaag bijna geen enkele seriewagen meer zonder turbomotor bestaat.(Belga)