Renault heeft inmiddels 10 jaar ervaring met elektrisch aangedreven modellen, met de Renault Zoe tot op heden als meest populaire model. De constructeur neemt zich voor om tegen 2025 65 procent elektrische modellen te verkopen. In 2030 moet 90 procent van de verkoopmix een elektrische aandrijving aan boord hebben.

Deze strategie doopt de constructeur 'Renault EWAYS' en één van de speerpunten van deze EV-strategie is de eigen ontwikkeling van een nieuwe generatie batterijen. Er komt een partnership met Envision AESC voor de bouw van een gigafactory in het Franse Douai waar vanaf 2024 autobatterijen zullen worden gebouwd. Het is de bedoeling dat deze batterijen goedkoper zijn voor de consument maar bij de productie moet eveneens de CO2-emissie laag blijven zodat de batterijen ook duurzaam zijn.

Tegen 2030 belooft de constructeur dat de kosten voor de batterij (op dit ogenblik het duurste onderdeel van een elektrisch voertuig) stapsgewijs met 60 procent zullen worden verlaagd. Compactere elektromotoren zouden tot 30% goedkoper worden en men wil de elektrische voertuigen tot 45 procent zuiniger maken door energieverspilling te voorkomen.

Vooral dat laatste is interessant, want in de voorbije tien jaar is de technische evolutie van elektrische voertuigen erg summier.

De roep naar een grotere actieradius heeft constructeurs ertoe aangezet om de batterijcapaciteit te verhogen wat EV's vooral zwaarder heeft gemaakt en waardoor ze meer elektriciteit verbruiken (uitgedrukt in kWh per 100 km).

Renault wil zijn gamma elektrische voertuigen uitbreiden tot 10 modellen. Vanaf volgend jaar (2022) zou er een 100 procent elektrisch aangedreven Mégane volgen, maar er komen ook twee neoklassiekers met de '4ever', die stijlelementen van de Renault 4 overneemt en een elektrische 'Renault 5' die zelfs 33 procent goedkoper zal zijn dan de huidige Zoe.

