Renault verkocht van januari tot eind november 2020 meer dan 95.000 elektrische voertuigen. De Renault Zoe is het best verkopende elektrische voertuig in Europa, terwijl die eer ook naar de Kangoo Z.E. gaat bij de elektrische, lichte bedrijfsvoertuigen.

Als pionier op het gebied van elektrische mobiliteit leidt Renault de Europese markt voor elektrische voertuigen (EV) met 95.985 verkochte eenheden van januari tot eind november 2020. In vergelijking met het voorgaande jaar betekent dit een toename van inschrijvingen met 80%.

Zo blijft de Renault Zoe de referentie voor personenwagens in zijn segment. Met een rijbereik van 395 km WLTP, een nieuw design en een grote veelzijdigheid, blijft deze derde generatie van de Zoe de best verkochte elektrische wagen in Europa met meer dan 84.000 verkochte exemplaren sinds januari 2020. Dit cijfer vertegenwoordigt bijna het dubbele van de verkochte volumes in 2019 (voor dezelfde periode), wat de Zoe het belangrijkste elektrische voertuig maakt in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Portugal. Sinds de lancering werden er meer dan 268.000 Renault Zoe's verkocht in Europa (alle generaties).

Op de Belgisch-Luxemburgse markt is de Zoe de op één na best verkochte auto. Bij de verkoop van elektrische wagens aan particulieren staat dit model op nummer één. Ook in het segment van de elektrische lichte bedrijfsvoertuigen (LCV) is de Renault Kangoo Z.E. een echte bestseller. Van januari tot eind november 2020 werden 8.498 Kangoo Z.E.'s verkocht, wat meer dan één op drie verkochte elektrische LCV's vertegenwoordigt. In totaal zijn er sinds de lancering in 2010 maar liefst 57.595 Kangoo Z.E.'s verkocht in Europa.

Als jongste telg in het Renault-gamma is de Twingo Electric met 1.760 inschrijvingen in Europa eveneens een referentie geworden in het A-segment van de elektrische voertuigen. In de loop van 2021 krijgt dit model wel af te rekenen met een nieuwe, sterke concurrent: zijn neef Dacia Spring, die goedkoper en polyvalenter is.(Belga)

