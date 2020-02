In navolging van zijn neef, de Smart ForFour, krijgt ook de Renault Twingo een 100% elektrische versie. Deze Twingo Z.E. is ideaal voor het stadsverkeer.

De Renault Twingo werd in 1992 gelanceerd, en nu drie generaties en 4 miljoen exemplaren later, begint een nieuw hoofdstuk in zijn saga met de lancering van de zuiver elektrische variant, Twingo Z.E. Met een batterij van 22 kWh kan deze wagen gemiddeld een hele week lang de stad doorkruisen met een enkele laadbeurt. En dankzij zijn polyvalente laadsysteem laat hij zich aan de meest voorkomende openbare laadpalen tot vier keer sneller opladen dan vele van zijn concurrenten.

Bovendien leent de Twingo Z.E. zich prima voor dagelijks gebruik dankzij zijn compacte afmetingen, zijn genereuze interieurruimte en zijn moduleerbare karakter. De nieuwe geconnecteerde diensten vergemakkelijken het leven van elke Twingo-bestuurder en omvatten nog tal van bijkomende functies die specifiek zijn voorbehouden aan de elektrische modellen van Renault.

De pittige elektromotor van de Twingo Z.E. zet de dynamische persoonlijkheid van de auto nog extra in de verf. Zijn compacte afmetingen (lengte van 3,61 meter) en zijn wielen op de vier hoeken komen tevens de wendbaarheid ten goede. De 60 kW (82 pk) sterke elektromotor levert een maximumkoppel van 160 Nm dat onmiddellijk ter beschikking staat. Zo geniet de bestuurder van krachtige en stille acceleraties en hernemingen vanaf de lage toerentallen. De sprint van 0 tot 50 km/u wordt afgehaspeld in nauwelijks 4 seconden en met zijn topsnelheid van 135 km/u leent hij zich evenzeer voor expreswegen en snelwegen. De Twingo Z.E. beschikt ook over een 'B'-modus, die de bestuurder laat kiezen tussen drie niveaus van energierecuperatie zodra hij het gaspedaal loslaat.(Belga)

