Renault Twingo opgefrist

De nieuwe Twingo herken je makkelijk aan zijn bijgewerkte snuit, waarop de dubbele schijnwerpers plaats maakten voor een lichtblok met led-dagrijverlichting, terwijl ook de voorbumper een strakker ontwerp kreeg. Meteen werd ook de achterbumper onder handen genomen om de nummerplaat beter te integreren en kwam en er een luchtinlaat aan de zijkant bij.

Verder biedt Renault extra personaliseringsmogelijkheden aan met vier accentkleuren voor het interieur en acht koetswerkkleuren in combinatie met contrasterende spiegels, sierstrips en stripings. Het interieur werd praktischer, met onder andere een steeds afsluitbaar handschoenkastje en een extra opbergvakje voor een smartphone. Dat is geen toeval want de Twingo biedt een verbeterde connectiviteit met de R&Go app, waarmee de smartphone gebruikt kan worden als infotainmentsysteem. Ook het Easy Link-infotainmentsysteem met een 7" aanraakscherm, dat compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto, is verkrijgbaar.(Belga)