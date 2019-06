Renault heeft enkele dagen geleden in Delhi een nieuw modulair en modern model voorgesteld met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. De Triber werd speciaal ontworpen voor de Indiase markt, maar heeft ook internationale ambities op langere termijn.

De Triber is een compact model (minder dan 4 meter) dat erg veelzijdig is. "Hij biedt tot 7 zitplaatsen en heeft de grootste koffer in zijn segment in een 5-zitsconfiguratie", weet Renault. Met dit innovatieve model vervolledigt Renault het plaatselijke aanbod dat nu is opgebouwd uit de Kwid, de Duster en de Captur.

De Triber past in het strategisch "Drive the Future" plan van de Renault-groep met het oog op internationale expansie (een stijging van meer dan 40% tot ruim 5 miljoen verkochte voertuigen tegen 2022). India is één van de belangrijkste markten om de activiteiten van de Franse groep verder te ontwikkelen zodat men deze ambitieuze doelstelling kan realiseren. Het is de bedoeling om op middellange termijn het volume te verdubbelen en in de komende 2 jaar wil men jaarlijks 200.000 auto's verkopen.

Deze Triber zal vanaf de tweede helft in de fabriek in Chennai worden gebouwd en zal op de Indiase markt tegen een zeer scherpe prijs worden verkocht.(Belga)