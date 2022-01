Renault lanceert straks een opvolger voor de Kadjar en die heet Austral. Van deze nieuweling toont de Franse constructeur vandaag het silhouet en dat maakt alvast duidelijk dat het om een klassiek SUV-model gaat.

Veel constructeurs kiezen er vandaag voor om een zogenaamde 'crossover' te lanceren die meestal het midden houdt tussen een break en een SUV. Klassieke SUV's hebben namelijk niet de meest gunstige aerodynamica en door de daklijn te verlagen, blijft de stoere look overeind zonder nefaste gevolgen op vlak van brandstofverbruik. De komst van zogenaamde 'SUV-Coupé-modellen' is hier evenmin vreemd aan.

Renault kiest voor een meer klassieke aanpak voor de Austral die in het C-segment past, waardoor de wagen wel op een ruime koffer en voldoende hoofdruimte (ook achteraan) kan rekenen. Ruimte zal er overigens voldoende zijn, want de Austral is ongeveer 4,5 meter lang. Dat is zelfs groter dan de Nissan Qashqai waarmee hij zijn basis deelt.

Ieder voor zich

Renault kiest exclusief voor motorisaties met een mild hybride aandrijving in combinatie met de recente 1.3 benzinemotor. Op dit ogenblik ziet het er ook naar uit dat er geen dieselversie komt. Renault zal ongetwijfeld een hybride en/of een plug-in hybride versie ontwikkelen met de bestaande E-TECH aandrijvingen.

In zekere zin is het merkwaardig dat zowel Nissan als Renault een eigen hybride motorisatie hebben ontwikkeld, want het platform van de Austral en de Qashqai wordt gedeeld. Renault kiest voor een hybride aandrijving die gebruik maakt van een verbrandingsmotor plus een elektromotor voor de aandrijving. Nissan ontwikkelt een hybride unit waarbij de aandrijving altijd elektrisch is en de verbrandingsmotor enkel als stroomaggregaat fungeert.

