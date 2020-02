Als pionier en leider op het gebied van elektrische mobiliteit presenteert Renault op het Autosalon van Genève in primeur zijn elektrische conceptwagen Morphoz, evenals de nieuwe Twingo Z.E. en Megane Estate E-Tech Plug-in.

Renault onthult zijn elektrische conceptwagen Morphoz en illustreert daarmee zijn visie op de mobiliteit van morgen. Deze wagen is individueel aanpasbaar aan ieders behoeften, wensen en gebruiken en verlegt zo weer de grenzen. Hij is een voorloper van een nieuwe familie van elektrische Renault-modellen die in de komende jaren zal verschijnen, meldt het Franse automerk.

Renault presenteert op Palexpo een 100% elektrische stand met een volledige reeks van acht modellen, waaronder de wereldpremière van de nieuwe Twingo Z.E. Het merk gaat zijn gamma verder elektrificeren met een nieuwe reeks van hybride en plug-in hybride motoren, E-Tech genaamd, en dit voor drie van zijn belangrijkste modellen: Clio, Captur en Megane Grandtour. De Megane Grandtour E-Tech Plug-in zal zo voor het eerst worden voorgesteld op het Autosalon van Genève.

Tenslotte zal ook de Kangoo Z.E. Concept een grote comeback maken. Als stedelijke elektrische showcar kondigt hij de vernieuwing aan van de Kangoo-reeks in 2020. Als deze onthullingen zullen op 3 maart plaatsvinden.(Belga)

