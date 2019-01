Renault toont interieur van nieuwe Clio

De compacte Clio is een bestseller van Renault die intussen aan zijn vijfde generatie toe is. Het eerste model kwam in 1990 op de markt en intussen werden er al meer dan 15 miljoen exemplaren van verkocht. Van een succes gesproken. De Clio viel vooral in de smaak met zijn sympathieke uiterlijke verschijning, zodat voor het nieuwe model geen grote stijlbreuk verwacht moet worden. Wel werd stevig werk gemaakt van de onderliggende technologie en het interieurconcept.

In de "Smart Cockpit" van de nieuwe Clio staan ergonomie, kwaliteit en connectiviteit centraal. Dat blijkt onder meer uit het 9,3" grote multimediascherm dat als interface dient voor multimedia, navigatie en infotainment via het nieuwe, geconnecteerde Easy-Link-systeem van Renault. Daarnaast vallen vooral het kleinere stuurwiel en het duidelijkere instrumentencluster op.

Verder kregen de stoelen een andere schuimvulling, waardoor ze meer steun geven en veel compacter werden, zodat er achterin 26 mm meer beenruimte ontstaat. Ook de koffer groeide mee van 330 naar 391 liter met een rechte achterbankleuning. En tenslotte werden de personaliseringsmogelijkheden en de uitrustingsniveaus verder uitgebreid, met onder andere een sportieve R.S.-Line en een exclusieve Initiale Paris om de Clio een premium tintje te geven. Meer details volgen begin maart bij de onthulling van de nieuwe Renault Clio op het Autosalon van Genève.(Belga)