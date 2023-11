Renault toont avontuurlijke pick-up

De Renault Niagara Concept is een voorproefje van een nieuwe generatie pick-ups dat ook al een idee geeft van de nieuwe vormgeving van het Franse merk.

Alhoewel Renault met de Alaskan enige tijd geleden een pick-up in het gamma had, was dit niet meteen een commerciële topper voor de Franse constructeur. Althans niet in Europa, waar tegenwoordig vooral crossovers populair zijn en pick-ups een nichemarkt vormen voor professionele gebruikers en recreanten. Wereldwijd ligt de situatie echter anders, want in heel wat regio’s worden deze veelzijdige werkpaarden heel intensief gebruikt door een breed publiek.

Vandaar dat dit studiemodel van Renault nog niet zo gek is. De Niagara heeft strakke en moderne lijnen die dynamiek uitstralen en zeer stoer overkomen. Zeker met het dakrek met extra verlichting en een reservewiel en de bijkomende wielen in de laadbak. Renault liet weten dat de pick-up rust op het bekende CMF-B-platform, beschikt over vierwielaandrijving en gebruik kan maken van de klassieke hybride aandrijflijnen.

Toch zouden er niet meteen concrete productieplannen zijn voor deze fraaie, avontuurlijke offroader. De Renault Niagara Concept dient meer om de nieuwe vormtaal weer te geven in dit segment dat in Zuid-Amerika zeer belangrijk is voor Renault.