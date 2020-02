De grote berline van Renault, de Talisman, krijgt in dit nieuwe jaar een facelift die hem de trekken van de recentste modellen van het Franse merk oplevert.

De Renault Talisman meet zich een nieuw radiatorrooster aan, getooid met een verchroomde dwarslamel, alsook een hertekende voorbumper. Hij beschikt voortaan over 'full led'-verlichting op alle versies en zijn adaptieve koplampen doen een beroep op de LED Matrix Vision-technologie met dynamische richtingaanwijzers. Zijn elegantere blik wordt benadrukt door de C-vormige dagrijlichten, een typisch designkenmerk van Renault.

Achteraan werden de 'full led'-lichten getooid met een chroombies en voorzien van dynamische richtingaanwijzers. Voor een sportiever design en om de kwaliteit van het multimediasysteem te verbeteren, krijgt de Talisman voortaan een haaienvinantenne achteraan het dak. En tenslotte zijn er ook enkele nieuwe kleuren en velgdesigns beschikbaar.

In het interieur onderstreept een nieuwe chroomlijst het design van de nieuwe middenconsole, die nu is voorzien van een sfeerverlichting. En voor nog meer visueel comfort krijgt de Talisman een volledig configureerbaar 10,2"-dashboardscherm, dat standaard wordt aangeboden vanaf de uitvoering Intens. De wagen toont zich nog comfortabeler en ergonomischer en beschikt over een frameloze elektrochrome binnenspiegel en grotere bekerhouders met chroominleg die bovendien open en verlicht zijn. Ook wordt de middenconsole uitgerust met een inductielader voor smartphones en omvatten de bedieningstoetsen van het verluchtingssysteem een digitale temperatuurweergave.

Onder de motorkap vinden we recentste benzine- en dieselkrachtbronnen van het merk terug. Het benzine-aanbod begint bij de 1.3 TCe van 160 pk, gevolgd door de 1.8 TCe met 225 pk, het blok dat ook de Alpine A110 aandrijft. Dieselrijders hebben de keuze uit de 1.7 en 2.0 liter Blue dCi met vermogens tussen 120 en 200 pk, naargelang de versies. (Belga)

De Renault Talisman meet zich een nieuw radiatorrooster aan, getooid met een verchroomde dwarslamel, alsook een hertekende voorbumper. Hij beschikt voortaan over 'full led'-verlichting op alle versies en zijn adaptieve koplampen doen een beroep op de LED Matrix Vision-technologie met dynamische richtingaanwijzers. Zijn elegantere blik wordt benadrukt door de C-vormige dagrijlichten, een typisch designkenmerk van Renault.Achteraan werden de 'full led'-lichten getooid met een chroombies en voorzien van dynamische richtingaanwijzers. Voor een sportiever design en om de kwaliteit van het multimediasysteem te verbeteren, krijgt de Talisman voortaan een haaienvinantenne achteraan het dak. En tenslotte zijn er ook enkele nieuwe kleuren en velgdesigns beschikbaar.In het interieur onderstreept een nieuwe chroomlijst het design van de nieuwe middenconsole, die nu is voorzien van een sfeerverlichting. En voor nog meer visueel comfort krijgt de Talisman een volledig configureerbaar 10,2"-dashboardscherm, dat standaard wordt aangeboden vanaf de uitvoering Intens. De wagen toont zich nog comfortabeler en ergonomischer en beschikt over een frameloze elektrochrome binnenspiegel en grotere bekerhouders met chroominleg die bovendien open en verlicht zijn. Ook wordt de middenconsole uitgerust met een inductielader voor smartphones en omvatten de bedieningstoetsen van het verluchtingssysteem een digitale temperatuurweergave.Onder de motorkap vinden we recentste benzine- en dieselkrachtbronnen van het merk terug. Het benzine-aanbod begint bij de 1.3 TCe van 160 pk, gevolgd door de 1.8 TCe met 225 pk, het blok dat ook de Alpine A110 aandrijft. Dieselrijders hebben de keuze uit de 1.7 en 2.0 liter Blue dCi met vermogens tussen 120 en 200 pk, naargelang de versies. (Belga)