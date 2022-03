Renault meldde dat het zijn industriële activiteiten in Rusland opschort. De Franse boodschap kwam er nadat de Oekraïense president Zelensky enkele Franse bedrijven (waaronder Renault) die nog in Rusland actief zijn met naam en toenaam noemde in een videoboodschap.

In een poging om de Russische invasie in Oekraïne te bestraffen, komen er meer en meer economische sancties tegen Rusland. Omdat die ook pijn doen bij andere partijen heeft Renault even de kat uit de boom gekeken. Eerdere bemiddelingspogingen van de Franse president moeten ook gedeeltelijk in dat perspectief worden gezien, want de Franse overheid is een belangrijke aandeelhouder van Renault.

Op dit ogenblik heeft Renault beslist om de activiteiten in de productiesite van Moskou te staken. In die fabriek wordt de Duster, de Captur en de Arkana voor de plaatselijke markt gebouwd. In één adem liet Renault weten dat het de opties rond AVTOVAZ (Lada) evalueert. Renault is immers voor 68% aandeelhouder van Lada, het belangrijkste Russische automerk. De Franse constructeur koestert grote ambities om Lada via Dacia-technologie aan een hedendaags gamma te helpen.

Miljard euro

Wat AVTOVAZ betreft, beweegt er momenteel (nog) niets en Renault geeft aan dat het voldoende maatregelen heeft genomen om aan de internationale sancties te voldoen. De Franse constructeur wil vermijden om de AVTOVAZ-activiteiten volledig stop te zetten, want dan is de kans groot dat AVTOVAZ een Russisch staatsbedrijf wordt waardoor Renault alles verliest.

Een dergelijk scenario zou de constructeur mogelijk in zwaar weer kunnen brengen. Voor alle duidelijkheid: zover is het voorlopig nog niet, in een persbericht is wel sprake van een bijstelling van de operationele marge voor de hele groep van 4 naar 3 procent. Er wordt nog een positieve cashflow in het vooruitzicht gesteld, terwijl eerder een miljard euro was begroot.

