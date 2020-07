In 1995 onthulde Renault de fraaie Spider op het autosalon van Genève. Deze unieke funcar was zowel in het straatbeeld op als de circuits een opmerkelijke verschijning.

In 1990 toonde Renault een Laguna concept car en het publiek liep duidelijk warm voor deze roadster met een viercilinder middenmotor die voor het eerst de "Renault Sport"-badge droeg. De Spider werd ontwikkeld in de Alpine-site van Dieppe en medio 1994 werd een eerste prototype getoond. Het gedurfde ontwerp was geïnspireerd op de Alpine A220 Cévennes, een rallywagen uit de jaren zeventig met een erg korte achterkant. Om gewicht te besparen, werd voor de structuur van de Spider aluminium gebruikt, waardoor hij slechts 930 kg op de weegschaal zette. Qua aandrijving koos men voor de tweeliter F7R-motor van 150 pk, die werd afgeleid van de krachtbron die in de Clio Williams en de Megane Coupé 16V werd gebruikt.

Het grote publiek kreeg de Spider voor het eerst te zien op de autoshow van Genève in 1995. Deze auto was uniek in de moderne auto-industrie en verkrijgbaar in twee versies: één zonder voorruit en de andere met voorruit. Hoewel die laatste 35 kg meer woog, werd die het populairst, omdat ze veel praktischer is voor dagelijks gebruik. De Spider werd volledig met de hand gebouwd in de productiesite van Dieppe en was ontdaan van alle extra's. Er is bijvoorbeeld geen verwarming voorzien en ook een ABS-systeem ontbreekt. Door de korte wielbasis (2,34 m) vertoont de Spider overigens een bijzonder levendig rijgedrag.

Tussen 1995 en 1999 werden slechts 1.726 Spiders gebouwd, waaronder 80 Spider Trophy-exemplaren voor het gelijknamige Europese racekampioenschap. Deze bijzondere wagen was niet bedoeld voor massaproductie omwille van zijn ronduit radicale filosofie. Hoewel er niet zoveel exemplaren van zijn verkocht, is dit model toch erg bekend, zelfs 25 jaar na de lancering. Het was steeds een zeldzame auto en zelfs na een kwart eeuw doet hij nog steeds de hoofden van liefhebbers draaien.(Belga)

