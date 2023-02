Renault retrofit: oud dna, nieuwe genen

Op de Rétromobile in Parijs (1-5 februari 2023) , één van de meest vermaarde Europese oldtimerbeurzen, zette Renault de Twingo in de spotlights. Er werd ook een kit voorzien om deze, maar ook andere oude Renaults te elektrificeren.

Laatste generatie

De eerste generatie van de Twingo werd ruim dertig jaar geleden gelanceerd. Het was een erg compact stadswagentje dat onder de Clio werd gepositioneerd. Wat aanvankelijk was bedoeld voor een jong en minder kapitaalkrachtig publiek, viel ook en vooral in de smaak bij een iets ouder cliënteel waardoor er door de jaren heen ook vrij riant uitgeruste versies met succes op de markt werden losgelaten. Vandaag staat de Twingo nog steeds in de catalogi maar het ziet er niet naar uit dat er nog een opvolger van dit A-segment model zal komen. Vooral nieuwe en strenge emissienormen maken het quasi onmogelijk om in dit betaalbare en zeer competitieve segment een product aan te bieden waar een constructeur ook nog winst kan maken.

Ombouw naar EV

Op de oldtimerbeurs in de lichtstad stelde Renault wel een leuk ‘retrofit project voor’. Er zal binnen afzienbare tijd een kit worden geleverd waarmee enthousiastelingen hun eerste generatie Twingo, maar ook hun veel oudere R4 of R5, zullen kunnen ombouwen naar een 100% elektrische aandrijving. Die kit zou enkel de verbrandingsmotor vervangen en op de plaats van de benzinetank komt een batterij met een relatief beperkte capaciteit. Het is niet de bedoeling dat het een doe-het-zelf retrofit wordt, want een en ander moet volgens de specificaties van de constructeur verlopen. Of dit ook in België zal worden aangeboden is onzeker, want ons keuring- en homologatiesysteem is wat dat betreft zeer restrictief.