Renault Re-Industry drukt kosten

Nu de Europese constructeurs onder druk staan omdat Chinese concurrenten tegen dumpingprijzen exporteren, willen zij alles uit de kast halen om efficiënter en vooral goedkoper te produceren.

Met het programma Re-Industry wil Renault tegen 2027 de industriële kosten per voertuig ingrijpend verlagen. Voor auto’s met een verbrandingsmotor gaat het om een vermindering met 30 %, in het geval van elektrische voertuigen zal dat oplopen tot 50 %. Dit impliceert een ingrijpende transformatie van het volledige industriële proces.

Het is niet de bedoeling om alleen de kosten te drukken, men wil ook de ontwikkelingscyclus van nieuwe modellen verkorten. De doorlooptijd zou van drie naar twee jaar moeten, wat bijzonder ambitieus lijkt. Renault wil daarbij kwaliteit en betrouwbaarheid niet uit het oog verliezen. Verder zullen de energieprestaties en de industriële CO2-emissies worden geoptimaliseerd.

Assemblage in 9 uur

Renault wil de processen verbeteren via een doorgedreven digitalisering van de industriële processen. De productie van toekomstige modellen zal op een erg innovatieve manier gebeuren en de Renault 5 die op komt is, zal het eerste product worden dat de vruchten van het nieuwe Re-Industry-plan moet plukken. Het is de bedoeling dat de Renault 5 op amper 9 uur is gebouwd.

Een aantal processen die gebruik maken van data uit van geconnecteerde producetiesites zijn nu al operationeel. Gedurende 2023 kon de Renault Groep al 270 miljoen euro besparen door ‘voorspellend onderhoud’ van die fabrieken en installaties. Aan de hand van de gegenereerde data kan men ook het hele logistieke ecosysteem verbeteren zodat de leveringstermijn voor een nieuwe auto tot 60 % korter kan.