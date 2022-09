Renault R5 Turbo 3E als driftmachine

Renault viert de 50ste verjaardag van de R5 op een spectaculaire manier met de R5 Turbo 3E, een 380 pk sterke, elektrische concept car die van het betere driftwerk houdt.

De Renault 5 was één van de meest iconische en succesvolle modellen uit de geschiedenis van de Franse constructeur die volgend jaar een opvolger krijgt. Het ideale moment om de vorige generaties nog eens in de bloemetjes te zetten. Het is resultaat is een opvallend studiemodel dat gebaseerd is op de spectaculair R5 Turbo 1 en Turbo 2 Maxi uit de jaren 80. Alleen maakt deze restomod als teken van de tijd natuurlijk gebruik van een elektrische aandrijving. Vandaar ook de ‘3E’ in de benaming.

Dit studiemodel brengt een ode aan de R5 Turbo Maxi.

Drift- en donutmodus

Twee elektromotoren leveren samen een piekvermogen van 380 pk en een maximumkoppel van 700 Nm dat naar de achterwielen wordt geleid. Dat is geen toeval, want Renault meldt dat de R5 Turbo 3E voorzien is van een heuse drift- en donutmodus. Fun verzekerd dus. Noteer verder dat deze 980 kilogram wegende elektrische driftkikker in 3,5 seconden van 0 tot 100 km/u spurt en een top bereikt van 200 km/u. De stroom wordt opgeslagen in accu met een capaciteit 42 kWh, die in ongeveer 2 uur aan een snellader kan worden bijgetankt.

Voor de fans is de Renault R5 Turbo 3E te bewonderen op het Autosalon van Parijs van 17 tot 23 oktober. Een unieke kans want productieplannen zijn er niet voorzien.