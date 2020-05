De Renault Groep kondigt aan dat het een productielijn voor mondmaskers installeert om in zijn behoeften te voorzien en de gezondheid en de veiligheid van zijn medewerkers op al zijn sites en zijn commerciële netwerk in Europa te garanderen.

Deze productie-eenheid zal worden opgericht in de Renault-fabriek van Flins (Frankrijk) en zal in juli van start gaan. Hierdoor zal het mogelijk zijn om tot 1,5 miljoen chirurgische maskers per week te produceren. Door een productielijn voor maskers met Franse technologie op te starten wil de Renault Groep een duurzame oplossing tot stand brengen om de bevoorrading veilig te stellen, het hoofd te bieden aan momenten van schaarste, vertraging en inflatie van de prijzen. De sterke druk van de vraag op deze markt kan op die manier ook worden verminderd.

Deze beslissing werd genomen in overleg met de artsen en het departement HSE (Hygiëne, Gezondheid, Milieu) van de Renault Groep en ligt in het verlengde van het lokaal uitgerolde gezondheidsreferentiesysteem. De gezondheid van de personen die betrokken zijn bij de werkhervatting blijft de hoogste prioriteit, zegt het bedrijf.

Op de productielijn wordt een automatisch ultrasoon lasproces uitgevoerd, via verschillende verrichtingen: afrollen van de niet-geweven elementen, snijden en aanbrengen van de neusstaafjes, lassen en snijden, kantelen van het masker, aanbrengen en lassen van de elastieken. De productie wordt gecontroleerd met camera's om een erg hoog kwaliteitsniveau te garanderen. Alle machines en materialen die voor de productie worden gebruikt, zijn afkomstig uit Frankrijk of Europa. De fabrikant van de productie-eenheid zal in juni een twintigtal medewerkers opleiden, zodat ze in deze productiezone voor maskers kunnen worden ingezet.(Belga)

