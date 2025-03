Renault prijst 4 E-Tech Electric

De elektrische crossover met retrolook verandert van eigenaar voor minder dan 30.000 euro.

Renault gaat voor een nostalgisch design met zijn nieuwe elektrische wagens. Na de Renault 5 vervoegt nu ook de nieuwe Renault 4 het peloton modellen met batterij. Deze crossover is een maatje groter dan de hatchback en ook iets duurder, maar zou volgens het Franse merk ook een breed publiek moeten aanspreken dat klaar is voor de energietransitie.

De originele Renault 4 E-Tech Electric is 4,06 meter lang en heeft een koffer van 420 liter. De koper heeft de keuze tussen twee motoren: 90 kW/120 pk en 225 Nm of 110 kW/150 pk en 245 Nm. Dit in combinatie met een accupakket van respectievelijk 40 kWh en een rijbereik tot 300 kilometer (WLTP) en 60 kWh en een actieradius van 450 kilometer (WLTP).

Er zijn drie uitrustingsniveaus. Het aanbod begint bij de Evolution die 29.900 euro kost en standaard onder andere een warmtepomp, een automatische airco, een multimediasysteem met een 10,1”-scherm en smartphoneconnectiviteit biedt. Voor 34.900 euro krijg je de Techno-versie met als extra’s geavanceerde rijhulpsystemen, lichtmetalen velgen en een navigatie voor het multimediasysteem. De topversie Iconic kost 36.900 euro en biedt naast bijkomende uitrusting ook nog specifieke designkenmerken en een hoogwaardigere stoelbekleding.