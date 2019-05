Renault presenteert concrete oplossingen voor mobiliteit van morgen

Urbain Vandormael Expert autosector

Met een bestseller zoals de ZOE was en is Renault nog altijd toonaangevend op het vlak van elektromobiliteit, denk ook aan zijn elektrisch aangedreven bestelwagens. Vorig jaar nog stelde de Franse constructeur drie concept cars voor die zijn visie op toekomstige mobiliteit schetsten. Tijdens de voorbije Viva Technology (16-18 mei) in Parijs onthulde Renault een reeks voertuigen en projecten die de mobiliteit van morgen illustreren.

EZ-POD