Renault gaat op de belangrijke Chinese markt geen personenwagens met verbrandingsmotoren meer leveren en zal er zich uitsluitend concentreren op elektrische modellen en bedrijfsvoertuigen.

"We openen een nieuw hoofdstuk in China. We zullen ons concentreren op de elektrische voertuigen en de lichte bedrijfsvoertuigen, de twee belangrijkste motoren voor de schone mobiliteit van morgen, en efficiënt gebruikmaken van onze relatie met Nissan," aldus François Provost, operationeel directeur van de regio China voor Renault.

Met 860.000 verkochte elektrische voertuigen in 2019 is China veruit de grootste markt voor EV ter wereld. De verkoop van elektrische voertuigen zal tegen 2030 naar verwachting 25% van de Chinese markt bedragen.

De Renault Groep, die als pionier op het gebied van elektrische voertuigen geldt, verkocht sinds 2011 wereldwijd bijna 270.000 elektrische voertuigen. Zo heeft men een sterk concurrentievoordeel in China, zoals blijkt uit de geslaagde lancering van Renault City K-ZE, de eerste EV van een joint venture die rechtstreeks concurreert met de beste lokale autoconstructeurs in het A-segment.

Wat de personenwagens met verbrandingsmotor betreft, heeft Renault een voorlopige overeenkomst gesloten met Dongfeng Motor Corporation op grond waarvan Renault zijn aandelen overdraagt aan Dongfeng. DRAC zal zijn activiteiten voor het merk Renault stopzetten.

De Chinese markt voor lichte bedrijfsvoertuigen wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door een toenemende graad van verstedelijking, de uitbreiding van de e-commerce, de ontwikkeling van het vervoer in stadscentra en de grote veelzijdigheid in het gebruik door klanten. Deze snel evoluerende markt bereikte 3,3 miljoen verkochte voertuigen in 2019 en zou geleidelijk moeten blijven groeien. Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd. (RBJAC), gelanceerd in december 2017, is de pijler van de BV-activiteit van Renault in China. Dankzij de expertise en technologie van Renault moderniseert RBJAC de Jinbei-modellen en breidt het zijn gamma uit met in totaal vijf belangrijke producten tegen 2023. De joint venture plant in de toekomst ook export.(Belga)

