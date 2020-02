Voor het eerst zal de Renault stand op de Retromobile show van dit jaar een interactieve tentoonstelling organiseren: liefhebbers selecteerden 10 van de tentoongestelde auto's uit een 40-tal modellen die door de Renault Classic collectie werden aangeboden.

Deze interactieve tentoonstelling is een primeur in de geschiedenis van de tentoonstelling. Elke week mochten internetgebruikers op de Facebook-pagina van Renault Classic stemmen om aan te geven welk Renault-erfgoed op de ruitvormige stand van het merk zou staan. Van de 12 tentoongestelde voertuigen zijn er 3 vooroorlogs: Renault Type BY uit 1910, Renault Type LO "Pompier" uit 1929, Renault Vivasport Cabriolet van 1935.

De modellen uit de jaren zestig en zeventig zijn het sterkst vertegenwoordigd en onthullen de meest eclectische modellen van het Franse merk zoals de Renault Floride van 1961, Renault Prototype H van 1968, Renault 17 TL van 1972, Renault Torino van 1972, Renault 12 Abidjan Nice, stationwagenwinnaar van de rally "Abidjan-Nice" in 1976 (van het team Briavoine-Oger), Renault 5 TX uit 1984 en de Renault Clio Williams (1994). Naast deze selectie zijn er 2 modellen die door Renault Classic werden gekozen omdat deze modellen vaak werden voorgesteld door privéverzamelaars. We denken hierbij aan de opvallende Fuego Turbo USA-versie (ook omdat de Fuego dit jaar zijn 40ste verjaardag viert) en een prachtig en uiterst zeldzaam exemplaar van de Primaquatre SAPRAR met een koetswerk van Marcel Pourtout op basis van een tekening van Georges Paulin uit 1939 (en dat is dan weer een knipoog naar de 90ste verjaardag van het Primaquatre).

Bovendien zal de nieuwe Espace Initiale Paris al in avant-première te zien zijn naast de BY reisberline uit 1910, die in zekere zin zijn voorvader is.(Belga)

