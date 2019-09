De nieuwe generatie van de compacte 100% elektrische Renault wordt weer efficiënter dankzij een groter rijbereik en een hoger motorvermogen. Bovendien krijgt de Zoe een opgefriste look, biedt hij meer rij- en zitcomfort en heeft hij een uitgebreidere uitrusting.

Zeven jaar na de introductie van een pionier die tot de best verkochte elektrische stadsauto van Europa is uitgegroeid, wil Renault met de derde generatie van de Zoe een volgende stap zetten op het gebied van veelzijdigheid, kwaliteit en technologie. Vanaf het eerste uitrustingsniveau biedt het 100% elektrische model al heel wat nuttige functies te bieden, terwijl hij toch betaalbaar blijft. De evolutie is al op het eerste gezicht duidelijk merkbaar met een hertekend koetswerk dat voor een verfrissende verschijning zorgt. Ook het interieur werd ingrijpend veranderd, met een volledig nieuw ontworpen cockpit en dashboard.

Technisch gezien biedt nieuwe Zoe niet alleen een groter rijbereik, met een batterij van 52 kWh die tot 395 kilometer rijden in de WLTP-cyclus toelaat, maar ook ruimere oplaadmogelijkheden (nu ook met gelijkstroom) en meer rijplezier dankzij een krachtigere motor met een vermogen van 100 kW. Verder werden de voornaamste elementen voor de werking van een elektrische auto geoptimaliseerd, gaande van het onderstel over de stuurinrichting en de vermogenselektronica tot de remmen. De elektrische architectuur werd volledig opnieuw ontwikkeld met het oog op de digitale standaardinstrumenten en de ADAS-rijhulpsystemen. Voor geconnecteerde diensten kan de Zoe rekenen op het Renault Easy Connect platform.(Belga)