Renault lanceert de nieuwe generatie van de Captur. De compacte SUV kreeg een nieuwe look, werd een maatje groter en heeft nu ook een plug-in hybride aandrijving.

De nieuwe Renault Captur komt nog dit jaar op de markt en heeft heel wat te bieden. Zijn nieuwe look is attractief en zal hem zeker onderscheiden van de concurrentie. De neuspartij kreeg een grotere grille en led-koplampen met een stijlvolle C-signatuur, terwijl de sterker aflopende daklijn uitmondt in een eveneens hertekende achterzijde met strakkere lichtblokken. Deze nieuwe SUV staat op het CMF-B-platform van de Clio en werd tussen de bumpers 11 cm langer (4,23 m), terwijl de wielbasis met 2 cm groeide tot 2,63 meter. Een ingreep die uiteraard resulteert in meer interieurruimte.

Voor de aandrijving kan de Captur voortaan ook rekenen op een een plug-in hybride. Deze E-Tech combineert een 1.6 benzinemotor met CVT met twee elektromotoren en een 9,8 kWh sterke, oplaadbare batterij. Zuiver elektrisch zou een topsnelheid van 135 km/u en rijbereik van 45 km mogelijk zijn.

Daarnaast voorziet Renault nog de nodige conventionele verbrandingsmotoren: de 1,5 liter Blue dCi (115 pk) op diesel en voor benzinerijders de 1.0 TCe (100 pk) en de 1.3 TCe met 130 of 150 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde 6-versnellingsbak en/of een 7-versnellingsbak met dubbele koppeling, naargelang de versie.(Belga)