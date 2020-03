Renault had gepland zijn Morphoz Concept op het Autosalon van Genève te onthullen, maar aangezien dat werd geannuleerd verliep de prestatie online. Het levert een innovatief concept van een flexibele elektrische wagen op.

De Morphoz toont de toekomstvisie van Renault op de stedelijke, elektrische mobiliteit. Het elektrisch aangedreven voertuig heeft de mogelijkheid verschillende gedaanten aan te nemen en kan een extra batterij herbergen, waardoor het rijbereik aanzienlijk toeneemt. De styling met de strakke Livinglights zal snel naar het productiegamma doorsijpelen en ook het CMF-EV platform vormt de basis voor een nieuwe generatie voertuigen van de Alliantie (gevormd door Renault en Nissan).

Daarnaast pakt de Morphoz uit met enkele interessante snufjes en concepten die er volgens Renault een intelligente en moduleerbare wagen van maken die grenzen verlegt. Een wagen op maat die zich aan alle gebruikstypes aanpast, van korte dagelijkse ritten tot lange reizen die een groter rijbereik vergen. Een persoonlijke wagen die kan worden gedeeld wanneer men hem niet gebruikt. Een wagen uitgedacht om zich in diverse ecosystemen te integreren en communicatie te vergemakkelijken. En een autonome wagen om zelf te rijden of zich te laten rijden, naargelang de omstandigheden.

Concreet levert dit de Morphoz twee configuraties met een verschillende koetswerklengte op: 'City', 4,40 meter lang met een wielbasis van 2,73 meter, vooral gericht op gebruik in de stad voor kortere ritten, en 'Travel' die rust op een wielbasis van 2,93 meter en zich uitstrekt over 4,80 meter. Dat levert de inzittenden meer beenruimte op en laat toe een extra batterij van 50 kWh aan boord te nemen, naast het standaard exemplaar van 40 kWh. Daarmee neemt het rijbereik toe van 400 tot 700 kilometer, zodat de vakantietrips meteen heel wat eenvoudiger worden en laadfiles vermeden kunnen worden.(Belga)

