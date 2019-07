Renault Sport ontwikkelde de op zich al razendsnelle Megane R.S. Trophy nog verder om het klasserecord op de Nürburgring scherper te stellen. Een opdracht waarin de R-versie met glans slaagde.

Deze Megane R.S. Trophy-R gebruikt de technische basis van de 'gewone' versie van de sportieve hatchback met de 300 pk sterke 1,8 liter turbomotor op de vooras, maar werd nog 130 kilogram lichter, kreeg een nog strakkere chassisafstelling, koolstofkeramische remschijven van Brembo en een verder verfijnde stroomlijn voor meer neerwaartse druk en een betere motorkoeling.

"De Megane R.S. Trophy-R leunt inderdaad erg dicht aan bij een racewagen, maar is toch nog steeds gehomologeerd voor de weg. We weten dat bepaalde klanten op zoek zijn naar dit soort auto's, dat enige stuurmanskunst vergt. Voor de ingenieurs biedt deze wagen de mogelijkheid om al hun knowhow te bundelen om de snelst mogelijke auto te bouwen en zijn prestaties te bewijzen met een Nürburgringrecord", zegt men bij Renault Sport.

Die opdracht is gelukt, want de Megane R.S. Trophy-R vestigde met een tijd van 07'40"100 een nieuw absoluut record voor een voorwielaangedreven seriemodel op de 20,6 kilometer lange Nordschleife van de Nürburgring. Het spreekt voor zich dat de Megane R.S. Trophy-R een buitengewone sportwagen is die uitzonderlijke prestaties op een circuit kan neerzetten. Geïnteresseerden reppen zich best zeer snel naar een Renault-verdeler, want dit model komt eind 2019 op de markt in een beperkte reeks van slechts 500 genummerde exemplaren.(Belga)