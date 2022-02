Renault komt met een volledig elektrisch aangedreven Megane e-Tech Electric. Het gaat om een model met een eigen platform en heeft noch technisch, noch optisch iets te maken met de bestaande Megane.

De nieuweling wordt gebouwd op het nieuwe CMF-platform dat Renault deelt met Nissan en alleen bedoeld is voor 100% elektrische modellen. Hij wordt uitgerust met een multilink achteras en de ingenieurs kozen voor een erg directe besturing want Renault wil elektromobiliteit combineren met eerder dynamische rijeigenschappen.

Er komen twee versies, het instapmodel krijgt een 40 kWh batterij, wat volstaat voor een (WLTP) actieradius van 300 km. De duurdere versie krijgt een grotere 60 kWh batterij die in combinatie met de 130 pk motor tot 470 km rijbereik oplevert. De Franse constructeur levert ook een krachtiger aandrijving van 218 pk.

Klanten kunnen ook een versie kiezen met laadmogelijkheden die het best bij hen past. Zo hoeft de consument geen geld uit te geven aan technologie die hij of zij niet gebruikt. Renault optimaliseerde verder het thermisch beheer van de wagen. De elektromotor krijgt een koelmantel en de restwarmte kan worden gebruikt om het interieur te verwarmen of om de batterij op de ideale bedrijfstemperatuur te brengen. Zo reduceert men het verbruik waardoor de wagen ruimer inzetbaar wordt.

De basisversie kost 35.200 euro en zou vanaf april bij de dealer staan. Nog even dit, de huidige Megane die inmiddels vijf jaar op de markt is, zal zijn carrière verderzetten en blijft beschikbaar met een ruim gamma aan benzine- en dieselmotoren, net als een plug-in hybride versie.

