De nieuwe elektrische stadswagen van Renault zal 19.750 euro kosten en pakt uit met een rijbereik van 190 km WLTP en tot 270 km WLTP City.

De nieuwe Twingo Z.E. is verkrijgbaar vanaf 19.750 ? in het afwerkingsniveau Life. Deze versie omvat specifieke Z.E.-badges op de deurstijlen en de koffer en tal van specifieke voorzieningen zoals: B-modus met 3 regelbare recuperatieve remniveaus, banden die speciaal ontwikkeld werden om de rijweerstand te beperken en de Flexicharger-kabel Mode 3 waarmee men de Twingo Z.E. kan aansluiten op een Wallbox of op publieke laadpalen. De Twingo Z.E. is meer dan ooit gemaakt voor de stad met een rijbereik van 190 km over de WLTP-cyclus en tot 270 km over de WLTP City-cyclus. De batterij van 22 kWh in combinatie met de Cameleon-lader voorziet de elektrische Renault aan een laadpaal met een vermogen van 22 kW van 80 kilometer rijbereik in slechts 30 minuten. Vanaf het afwerkingsniveau Zen is de Twingo Z.E. voorzien van automatische airconditioning en de uitrusting wordt uitgebreid met het 7'' scherm voor smartphone-replicatie dankzij Apple CarPlay. Tegelijk krijgt deze versie ook de geconnecteerde functies die de bestuurder in staat stellen om het resterende laadniveau en rijbereik van de batterij vanaf zijn smartphone te controleren, maar ook om het laadproces en de preconditionering van het voertuig te plannen. Dankzij deze functie krijgt men het interieur altijd op de juiste temperatuur voor het vertrek. Het afwerkingsniveau Intens staat bovenaan het Twingo Z.E. gamma en wordt getooid met diverse, voor zijn gamma karakteristieke elementen: een radiatorrooster met blauwe accenten en een blauwe bies langs het koetswerk. Het afwerkingsniveau Intens omvat ook 15" lichtmetalen velgen. Binnenin bevindt zich het 7'' EasyLink-scherm met geconnecteerde diensten en navigatie met realtime weergave van het rijbereik op de wegenkaarten met geolokalisatie en realtime beschikbaarheid van laadpalen (optie). (Belga)

